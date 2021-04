Lampy druciane białe - poznaj hit dekoratorski ostatnich lat

W nowoczesnym wystroju wnętrz coraz częściej wykorzystuje się lampy druciane białe. Ich nietuzinkowy, nieco futurystyczny charakter zachęca do eksperymentów i sprawia, że pomieszczenia nabierają osobliwego charakteru. Z drugiej strony tak jak w przypadku każdego trendu, istnieje ryzyko, że lampy druciane szybko wyjdą z mody, pozostawiając właścicieli z poczuciem nietrafionej inwestycji. Przeczytaj ten wpis, aby poznać bliżej ten hit dekoratorski.

Jak mogą wyglądać lampy druciane białe i do jakich wnętrz pasują?

Klosze tych lamp wykonane są z cienkich metalowych drucików położonych blisko siebie. Dzięki temu idealnie pasują do modernistycznego stylu i sprawnie wkomponowują się we wnętrza oparte na metalicznych motywach. Na rynku można znaleźć także lampy druciane białe o mniej zwartej budowie. Składają się one z szeroko ułożonych, metalowych prętów o niewielkiej średnicy. Ten rodzaj lamp lepiej sprawdzi się w klasycznych wnętrzach, nawiązujących do luksusowej prostoty.

Gdzie umieścić lampy z drutów?

Lampy druciane białe występują w różnych modelach, dlatego sprawdzą się w niemal każdym pomieszczeniu. W pokojach o dużej powierzchni np. salonach czy kuchniach można powiesić wiszące lampy, które nie będą przytłaczać domowników. Z kolei w sypialniach czy gabinetach lepiej będą sprawować się małe lampki stojące. Do łazienek proponujemy białe kinkiety druciane i lampy sufitowe.